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Bizi öldürmek istediler! Yunanistan'ın ateş açtığı balıkçı, o anları anlattı
Gündem
Bizi öldürmek istediler! Yunanistan'ın ateş açtığı balıkçı, o anları anlattı
Süperstar Ajda Pekkan'ın NFT koleksiyonuna yoğun ilgi
Hayat
Süperstar Ajda Pekkan'ın NFT koleksiyonuna yoğun ilgi
Doğal gaz desteği nasıl alınır? Başvuru yapanlara 1.150 liraya varan yardım sağlanacak!
Gündem
Doğal gaz desteği nasıl alınır? Başvuru yapanlara 1.150 liraya varan yardım sağlanacak!
Işın Karaca Konak’ta sesiyle büyüledi
Yerel
Işın Karaca Konak’ta sesiyle büyüledi
Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na
Politika
Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi
Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu
Spor
Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu
Evde bakım yardımları hesaplara yattı
Ekonomi
Evde bakım yardımları hesaplara yattı
Putin emri verdi: Rus askerleri ve tanklar Ukrayna'ya ilerliyor, Türkiye'den ilk tepki geldi
Dünya
Putin emri verdi: Rus askerleri ve tanklar Ukrayna'ya ilerliyor, Türkiye'den ilk tepki geldi
Bizi öldürmek istediler! Yunanistan'ın ateş açtığı balıkçı, o anları anlattı
Bizi öldürmek istediler! Yunanistan'ın ateş açtığı balıkçı, o anları anlattı
Çiğli, İKKB Genel Kuruluna Ev Sahipliği Yaptı
Başkan Gümrükçü: "Kent Konseyleri bizler için bir şans"
2022'de kişiye özel mikro sigorta ürünleri öne çıkacak
2022’de kişiye özel mikro
sigorta ürünleri öne çıkacak
Başkan Utku Gümrükçü Çocuklarımızın yaratıcılığına inanıyoruz - Çiğli Belediyesi
Başkan Utku Gümrükçü: “Çocuklarımızın yaratıcılığına inanıyoruz"
En büyük yatırıma günler kaldı İzmir 14 Şubat'taki büyük buluşmaya hazırlanıyor
En büyük yatırıma günler kaldı
İzmir 14 Şubat’taki büyük buluşmaya hazırlanıyor
AK Parti Seferihisar'da Tam Kadro Sahaya Çıkıyor
Politika
AK Parti Seferihisar'da Tam Kadro Sahaya Çıkıyor
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Politika
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Wordle nasıl oynanır? Tüm dünyada hızla yayılıyor
Bilim ve Teknoloji
Wordle nasıl oynanır? Tüm dünyada hızla yayılıyor
Çinli kripto para borsası ABD pazarına yeniden girecek
Ekonomi
Çinli kripto para borsası ABD pazarına yeniden girecek
Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı
Ekonomi
Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı
Elektrikte indirim için geri sayım
Ekonomi
Elektrikte indirim için geri sayım
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Gündem
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı
Dünya
Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı
İstanbul güne yağmurla uyandı
Çevre
İstanbul güne yağmurla uyandı
Doğal gaz desteği nasıl alınır? Başvuru yapanlara 1.150 liraya varan yardım sağlanacak!
Doğal gaz desteği nasıl alınır? Başvuru yapanlara 1.150 liraya varan yardım sağlanacak!
MSÜ geç başvuru ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?
MSÜ geç başvuru ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Wordle nasıl oynanır? Tüm dünyada hızla yayılıyor
Wordle nasıl oynanır? Tüm dünyada hızla yayılıyor
Çinli kripto para borsası ABD pazarına yeniden girecek
Çinli kripto para borsası ABD pazarına yeniden girecek
Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı
Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kararı
Elektrikte indirim için geri sayım
Elektrikte indirim için geri sayım
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı
Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı
Harika bir balıkçı kasabası Foça
Kışın Tatile Çıkılmaz Diyenlere İnat Şubatta Gezilecek 4 Yer
Son 24 saatte korona virüsten 271 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 271 kişi hayatını kaybetti
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Bizi öldürmek istediler! Yunanistan'ın ateş açtığı balıkçı, o anları anlattı
Bizi öldürmek istediler! Yunanistan'ın ateş açtığı balıkçı, o anları anlattı
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Trump'tan "Başkanlar Günü" sürprizi
Çeşme’de Görmeniz Gereken Doğal Güzellikler
Turizm
Çeşme’de Görmeniz Gereken Doğal Güzellikler
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
Asayiş
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
Harika bir balıkçı kasabası Foça
Turizm
Harika bir balıkçı kasabası Foça
MHP lideri Bahçeli'den Rusya'ya tepki: Yangına körükle gidiyor
Politika
MHP lideri Bahçeli'den Rusya'ya tepki: Yangına körükle gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
Son 24 saatte korona virüsten 271 kişi hayatını kaybetti
Sağlık
Son 24 saatte korona virüsten 271 kişi hayatını kaybetti
Mesut Başkan İlk Bölümü Dizi Oyuncularıyla Birlikte İzledi
Yerel
Mesut Başkan İlk Bölümü Dizi Oyuncularıyla Birlikte İzledi
Çiğli, İKKB Genel Kuruluna Ev Sahipliği Yaptı
Yerel
Çiğli, İKKB Genel Kuruluna Ev Sahipliği Yaptı
İzmir Kent Konseyleri Birliği Genel Kurul toplantısı Çiğli Belediyesi ve Çiğli Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde...
Erkekler! Bu Ürolojik Sorunlara Dikkat
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Erkekler! Bu Ürolojik Sorunlara Dikkat
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Süperstar Ajda Pekkan'ın NFT koleksiyonuna yoğun ilgi
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Süperstar Ajda Pekkan'ın NFT koleksiyonuna yoğun ilgi
Ajda Pekkan’ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu NasaDoge iş birliği ile 15 Ocak itibarıyla yayınlandı. Yoğun...
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Erkekler! Bu Ürolojik Sorunlara Dikkat
Sağlık Turizmi İçin Her Branştan Tek Hekim Planı Yürürlüğe Girdi
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Son 24 saatte korona virüsten 271 kişi hayatını kaybetti
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Üçüncü doz aşı yüzde 40'ta kaldı, uzmanlar peş peşe uyardı
Hamileliğe Nasıl Hazırlanılır Balık yeşil salata zeytinyağı
20 Şubat korona tablosu son durumu! Vaka ve vefat sayısı ile aşı haritası
Mutluluğa Giden Yol Sağlıklı Bağırsaklardan Geçiyor
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Bu Yaz Denizin Üzerinde 5 Ton Dondurma, 5.5 Bin Litre Kahve Tüketildi
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Türkiye’nin parlayan sektörlerinde sağlık turizmi her geçen gün ülke ekonomisi üzerinde ki etkisini arttırıyor....
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Sıra Takım O G M B Av P
1Trabzonspor261916+3063
2Konyaspor261457+1749
3Başakşehir FK261484+1446
4Adana Demirspor261268+1544
5Fenerbahçe261277+1043
6Beşiktaş261178+541
7Alanyaspor261187+440
8Hatayspor2612113-439
9Kayserispor261088+138
10Gaziantep FK2610106-236
11Fatih Karagümrük2610106-836
12Sivasspor268810+234
13Galatasaray268108-432
14Antalyaspor268117-731
15Kasımpaşa267118-229
16Göztepe267136-727
17Giresunspor267145-626
18Çaykur Rizespor266155-2223
19Altay266164-1322
20Yeni Malatyaspor264175-2317
Sıra Takım O G M B Av P
1MKE Ankaragücü251654+2152
2Ümraniyespor251564+1849
3BB Erzurumspor251258+1144
4Bandırmaspor251384+1543
5İstanbulspor241383+1242
6Eyüpspor241149+1042
7Samsunspor241059+1339
8Boluspor23977+434
9Adanaspor25997+334
10Manisa FK259106-233
11Tuzlaspor23887031
12Keçiörengücü24897-231
13Gençlerbirliği259133-1230
14Menemenspor256811-1029
15Kocaelispor248124-828
16Bursaspor246126-924
17Denizlispor256136-1624
18Altınordu257171-2322
19Balıkesirspor243192-2511