İz Gündem Gazetesi Son dakika Haberleri
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Mesut Başkan İlk Bölümü Dizi Oyuncularıyla Birlikte İzledi
Çiğli, İKKB Genel Kuruluna Ev Sahipliği Yaptı
İzmir Kent Konseyleri Birliği Genel Kurul toplantısı Çiğli Belediyesi ve Çiğli Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde...
Erkekler! Bu Ürolojik Sorunlara Dikkat
Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, erkeklerdeki en önemli ürolojik sorunlar olan penis eğriliği, prostat kanseri, andropoz...
Süperstar Ajda Pekkan'ın NFT koleksiyonuna yoğun ilgi
Ajda Pekkan’ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu NasaDoge iş birliği ile 15 Ocak itibarıyla yayınlandı. Yoğun...
A101 Marketlerinde Bu Hafta Neler Var İndirimli Ürünler
A101, bu hafta da televizyondan beyaz eşyaya, akıllı telefondan teknolojik aksesuarlara, küçük ev aletlerinden, kişisel...
Sağlık Turizmi İçin Her Branştan Tek Hekim Planı Yürürlüğe Girdi
Türkiye’nin parlayan sektörlerinde sağlık turizmi her geçen gün ülke ekonomisi üzerinde ki etkisini arttırıyor....
MSÜ sınav süresi kaç dakika? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Adaylar, 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayıma başladı. Bilindiği...
LGS sınavı ne zaman? LGS başvuruları başladı mı ve sınava kimler başvurabilecek? İşte MEB'in açıkladığı 2022 yılı LGS takvimi
2021-2022 yılı eğitim öğretim dönemi sonunda sınav ile öğrenci alacak olan ortaöğretim kurumlarına ilişkin...